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Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном округе

Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном округе

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Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном федеральном округе. Это связано со сбросом воды с японской АЭС "Фукусима-1".

Первую партию сливают в одном километре от берега по специально созданному тоннелю. Этот этап продлится 17 дней, а полностью процесс займет 30 лет.

Однако многие страны приостановили ввоз морепродуктов из Японии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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