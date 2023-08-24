Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном округе

Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном федеральном округе. Это связано со сбросом воды с японской АЭС "Фукусима-1".

Первую партию сливают в одном километре от берега по специально созданному тоннелю. Этот этап продлится 17 дней, а полностью процесс займет 30 лет.

Однако многие страны приостановили ввоз морепродуктов из Японии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.