Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году скверы благоустроят в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковском и Коптево, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что ежегодно столичные власти проводят комплексное благоустройство на тысячах объектов, среди них не только крупные парки, но и маленькие скверы.



В частности, он рассказал, что в сквере на улице Базовской в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки и несколько спортивных зон, отремонтируют площадку для баскетбола, а также обновят прогулочные маршруты.



Собянин напомнил, что в 2005 году в Ховрине реконструировали храм Знамения Иконы Божией Матери, в 2017 году благоустроили прилегающий к нему Грачевский парк. Теперь же на очереди сквер возле храма. Там сделают по четыре детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.



В Восточном Дегунине благоустроят сквер на улице 800-летия Москвы, который находится рядом с МЦД-1 Бескудниково. По словам мэра, через него люди идут к наземному метро, рядом много домов. На этой зеленой территории установят спортивную площадку, организуют зону тихого отдыха и несколько игровых комплексов.



В границах районов Войковского и Коптево обновят сразу три сквера, которые продолжают друг друга: Старопетровский сквер, по улицам Клары Цеткин и Коптевской. Собянин сообщил, что там создадут несколько пешеходных маршрутов, новые детские и спортивные площадки.



Мэр пообещал, что благоустройство всех скверов завершится к осени.

Ранее Собянин рассказывал, что благоустройство парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы планируется завершить уже в августе этого года.

Кроме того, на указанной территории организуют 45 пикниковых зон с беседками, оборудуют две площадки для собак и 10 голубятен, а ближе к станции метро "Зябликово" появятся скейт-парк, памп-трек, хоккейная коробка и площадки для командных видов спорта.

Работы по созданию нового парка начались в январе этого года. Его проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей, им предусмотрено создание в том числе девяти детских и 26 спортивных площадок.



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