Собянин: Москва уделяет особое внимание экологической реабилитации водоемов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве особое внимание уделяется реабилитации водоемов города, в этом году будут реализованы несколько крупных проектов, связанных с ними. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что недалеко от Дворца пионеров находится Воробьевский пруд, который подпал под программу реабилитации. Его акватория была очищена, специалисты смогли отремонтировать береговую полосу. Также была обновлена конструкция водохранилища и нем появились различные растения, например, ирисы, кувшинки и тростник.



Работы продолжаются на 16 прудах-регуляторах в районе Марьино. Специалисты занимаются очисткой водоемов от слоя ила и укрепляют береговую линию с помощью габиона, также в скором времени будут отремонтированы 15 пешеходных мостов, проходящих через пруды, добавил мэр.

"На прилегающей территории сделаем удобные дорожки и современное освещение, высадим деревья и кустарники, разобьем газон и клумбы с многолетниками. Обустроим места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок. Появится и зона для выгула собак", – написал Собянин.

По его словам, в Северном районе столицы граждане обратились к правительству города с просьбой создать новую инфраструктуру в парке "Долгие пруды".

Собянин отметил, что территории возле водоема планируется благоустроить, рядом с ним появятся смотровые площадки. В том числе будет обновлен маршрут для прогулок и транзитных дорожек к Новодачному шоссе.

Ранее Собянин рассказывал, что благоустройство парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы планируется завершить уже в августе этого года.

Кроме того, на указанной территории организуют 45 пикниковых зон с беседками, оборудуют две площадки для собак и 10 голубятен, а ближе к станции метро "Зябликово" появятся скейт-парк, памп-трек, хоккейная коробка и площадки для командных видов спорта.



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