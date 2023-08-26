В пойманной рядом с "Фукусимой-1" рыбе не обнаружен тритий – управление рыболовства Японии

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Сотрудники Управления рыболовства Японии не обнаружили следов трития в рыбе, выловленной рядом с местом сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный отчет управления рыболовства Японии.

Рыба была поймана 25 августа в 5 км от места слива воды. Управление рыболовства планирует ежедневно публиковать отчеты о состоянии рыбы в течение ближайшего месяца. Тем самым власти рассчитывают снизить опасения о возможных последствий сброса воды.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1". Первый этап займет 17 дней, а процесс полностью – 30 лет. Для сброса построили специальный тоннель, который уходит от берега на километр. Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония. Россия продолжит импортировать рыбу из Японии, однако, как сообщил Россельзохнадзор, всю рыбную продукцию теперь будут проверять на наличие радиации. Если обнаружат превышение допустимых уровней, то поставки запретят.

Также Россия рассчитывает на получение проб воды от Японии с аварийной АЭС "Фукусима-1".