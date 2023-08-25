Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

Всю рыбную продукцию из Японии теперь будут проверять на наличие радиации. Если обнаружат превышение допустимых уровней, то поставки запретят. Об этом заявил Россельхознадзор.

Япония накануне начала сбрасывать в Тихий океан воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1". В течение 17 дней должны слить около восьми тысячи тонн воды, которая использовалась для охлаждения ядерного топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.