Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Экономика

Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

Императорские пингвины в Антарктиде потеряли птенцов из-за таяния льдов

Россия может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии

Сброс воды для охлаждения АЭС "Фукусима-1" опасений не вызывает – Росрыболовство

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начался в Японии

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1" через специальный тоннель

Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном округе

Москвичи сдали на переработку больше тонны старых холодильников с начала 2023 года

В ООН заявили, что при потеплении климата РФ грозят новые наводнения

Всю рыбную продукцию из Японии теперь будут проверять на наличие радиации. Если обнаружат превышение допустимых уровней, то поставки запретят. Об этом заявил Россельхознадзор.

Япония накануне начала сбрасывать в Тихий океан воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1". В течение 17 дней должны слить около восьми тысячи тонн воды, которая использовалась для охлаждения ядерного топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экологияэкономикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика