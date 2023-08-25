12:00Экономика
Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии
Всю рыбную продукцию из Японии теперь будут проверять на наличие радиации. Если обнаружат превышение допустимых уровней, то поставки запретят. Об этом заявил Россельхознадзор.
Япония накануне начала сбрасывать в Тихий океан воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1". В течение 17 дней должны слить около восьми тысячи тонн воды, которая использовалась для охлаждения ядерного топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.