Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1" через специальный тоннель

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1". Первый этап займет 17 дней, а процесс полностью – 30 лет.

Для сброса построили специальный тоннель, он уходит на километр от берега. Японские чиновники говорят, что воду очистили от радиации и разбавили морской, так что содержание вредных веществ там ниже допустимой нормы.

В МИД России выразили надежду на то, что Япония предоставит всю необходимую информацию заинтересованным государствам вплоть до возможности взять пробы воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.