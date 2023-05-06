Евросоюз предложил платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой – СМИ

Фото: AP/TACC/Gregory Bull

Евросоюз предложил властям стран Европы мотивировать украинских беженцев на возвращение домой дополнительными соцвыплатами. Об этом со ссылкой на доклад ЕС сообщает ирландская газета Irish Examiner.

Уточняется, что Евросоюз опубликовал доклад с несколькими вариантами того, как европейцам стоит поступить с украинскими беженцами.

"Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", – пишет газета.

Те беженцы, которые смогли найти работу или начать обучение, могут претендовать на получение вида на жительства, пишут журналисты.

Сообщается, что Евросоюз также планирует разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев.

Ранее сообщалось, что страны восточной Европы начинают урезать траты на содержание беженцев из Украины. Несколько месяцев назад власти Румынии перестали оплачивать жилье украинским беженцам, а 26 апреля Бухарест утвердил план по сокращению выплат для порядка 100 тысяч переселенцев.



Власти Кипра решили выселить из отелей украинских беженцев в преддверии лета