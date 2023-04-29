Украинские беженцы в Румынии пожаловались на сокращение финансовой помощи – СМИ

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Страны восточной Европы начинают урезать траты на содержание беженцев из Украины, в связи с чем переселенцы оказываются в затруднительном положении. Об этом пишет Bloomberg.

Так, несколько месяцев назад власти Румынии прекратили оплачивать жилье украинским беженцам, а 26 апреля Бухарест утвердил план по сокращению в два раза выплат для около 100 тысяч переселенцев.

По словам одной из беженок, полное прекращение какой-либо помощи остается лишь вопросом времени. Она добавила, что не представляет, что будет делать после этого.

Издание отмечает, что одновременно с финансированием беженцев в Румынии прошла волна сокращений в сфере социальных услуг, что вызвало негодование среди местных граждан. По подсчетам обозревателей Bloomberg, каждый четвертый житель Румынии выступает против помощи Украине.

Ранее сообщалось, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали требовать от них искать себе новое жилье в связи с планирующимися изменениями в законы о поддержке переселенцев.

До этого стало известно, что сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства.

Польские власти, в свою очередь, с 1 марта обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Новые правила призваны заставить переселенцев найти работу.

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