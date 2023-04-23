Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" во время выступления в парламенте

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" во время своего выступления в парламенте. Об этом сообщает издание Ziare.

Шошоакэ представляла законопроект, предполагающий в частности разрыв добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территории. Когда та выступала с трибуны, одни из депутатов заявил, что ее ноутбук якобы связан с Москвой.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией. <...> Да? Слава Москве", – сказала парламентарий, отметив, что в итоге предателем является Сенат.

В начале апреля сообщалось, что жители Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали требовать от них искать себе новое жилье. Это стало результатом планов властей изменить схему поддержки таких граждан.

