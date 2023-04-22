Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, на Украине запрещено давать географическим объектам названия, которые "превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют" Россию и ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события.

Кроме того, закон запрещает давать объектам имена деятелей, "осуществлявших агрессию против Украины".

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По мнению секретаря СНБО, решение якобы поможет разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.

Данилов предложил переименовать Севастополь в Ахтиар.

До этого сообщалось, что в Одессе демонтировали памятники Александру Суворову и Екатерине II.