На Украине заявили о намерении переименовать Севастополь

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь.

"Переименовывается в "объект №6". Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар (название одного из сел, ранее находившихся на северном берегу Севастопольской бухты. – Прим. ред.)", – написал Данилов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

По мнению секретаря СНБО, решение якобы поможет разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Данилов также одобрил снос памятников затопленным кораблям и установку на его постаменте иного памятного знака. Он заявил, что в СНБО обсуждают данную тему в более детальном формате.

На эти заявления отреагировали в российской Госдуме. Так, депутат Дмитрий Белик подчеркнул, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название. Парламентарий заявил, что планы киевского режима являются воем украинских нацистов.

Белик также сыронизировал, что по словам Данилова уже можно составлять книгу, так как каждое его высказывание граничит с глупостью и сумасшествием, передает РИА Новости.

Ситуацию прокомментировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его мнению, не стоит серьезно относиться к словам политиков Украины о переименовании города. Развожаев считает, что высказывания украинских властей похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть.

"Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", – отметил губернатор.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если Украина попытается отвоевать Крым, то у российской стороны будут все основания для применения любого оружия. Политик выразил надежду на то, что западные государства это понимают.

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