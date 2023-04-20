19:43Политика
Медведев заявил, что Украина вступит в НАТО только как регионы Польши, Венгрии и Румынии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО через некоторое время.
"Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: со временем войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии, а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет", – написал он в Twitter.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина со временем войдет в состав Альянса.
Он подчеркнул, что переход в НАТО поможет Украине уйти от советских стандартов и перейти к стандартам блока, что приведет к полной оперативной совместимости с организацией.
До этого президент Чехии Петр Павел заявлял, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, обсудят прием Украины только после того, как на ее территории закончится конфликт.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он объяснил, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.
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