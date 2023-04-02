Жители Румынии стали выгонять украинских беженцев из-за новых правил поддержки – СМИ

Фото: depositphotos/Imagesto

Жители Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали требовать от них искать себе новое жилье в связи с планирующимися изменениями в законы о поддержке переселенцев. Об этом сообщает издание Adevarul.

Согласно действующим правилам румынской программы "50/20", местные жители, которые приютили беженцев, получают от властей компенсацию за каждого из них в виде 50 и 20 леев в день (около 850 и 340 рублей соответственно) на их проживание и питание. Сам хозяин при этом обязуется обеспечивать переселенцев едой и жильем.

Предложенные нововведения подразумевают, что власти Румынии будут ежемесячно выплачивать каждой украинской семье две тысячи леев (34 тысячи рублей) на проживание. Однако срок оказания такой помощи составляет максимум четыре месяца. В течение этого времени переселенцы должны найти себе работу.

Подобные изменения не устроили некоторых румынских собственников, которые ранее предлагали жилье только большим украинским семьям. Теперь они требуют от беженцев искать себе новое жилье либо оплачивать непомерную арендную плату.

Издание сообщает, что в социальных сетях появляется все больше сообщений от украинских переселенцев, которые просят помощи в поиске нового жилья.

Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства.

До этого стало известно, что с 1 марта польские власти обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Новые правила призваны заставить переселенцев найти работу.

Украинские беженцы устроили бунт в палаточном городке в Германии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!