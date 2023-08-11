Французский политик заявил, что переброска войск Польши может привести к мировой войне

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Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем X (бывший Twitter).

Он напомнил, что Польша объявила о переброске тысяч солдат к белорусской границе и назвал это безумием.

"Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!", – написал он.

Ранее МИД Польши вызвал белорусского посла и выразил ему протест из-за якобы пересечения Минском воздушного пространства Варшавы двумя вертолетами. В Польше заявили, что этот инцидент является очередным элементом эскалации напряженности на границе.

Впоследствии Белоруссия предоставила Польше данные объективного контроля траектории полетов вертолетов, доказывающие отсутствие нарушения границы вертолетами. МИД Белоруссии призвал польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства".

Несмотря на это, Польша отправила на границу с Белоруссией тысячи дополнительных военных.



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