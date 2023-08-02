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Минск представил Польше данные об отсутствии нарушения границы вертолетами. Об этом сообщается на сайте МИД Белоруссии.

Отмечается, что 2 августа в министерство был приглашен временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский. Ему сообщили, что заявления Варшавы о нарушении двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной, не подтвердились.

Уточняется, что в качестве доказательств были представлены данные объективного контроля траектории полетов вертолетов. В белорусском дипведомстве призвали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства".

Также в МИД подчеркнули, что деэскалация непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только при конструктивном и взаимоуважительном диалоге. В свою очередь, в Минобороны Белоруссии уточнили, что высота полетов местных вертолетов составляла 150–200 метров, траектория полетов не приближалась ближе 1 900 метров к границе государства.

"При этом в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", – написало министерство в своем телеграм-канале.

Также Минобороны добавило, что Польша была проинформирована о планируемых полетах вертолетов. В таком случае совершение провокаций является нелогичным, подчеркнули в сообщении.

Добавляется, что во время полетов военное ведомство взаимодействовало с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом Воздушных сил Республики Польша. Каких-либо претензий с его стороны не поступало.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер отметил, что приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, передает РИА Новости.

Во вторник, 1 августа, МИД Польши вызвал поверенного в делах посольства Белоруссии в связи с тем, что два белорусских вертолета, как утверждает Варшава, нарушили воздушное пространство страны. Польская сторона заявила, что рассматривает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о подготовке бойцов ЧВК "Вагнер" к атаке на Польшу с территории страны. По его словам, если акт перемещения военных был, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам в Бресте и Гродно.

Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии