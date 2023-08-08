В Минобороны Польши заявили о переброске тысячи военных для усиления границы с Белоруссией

Фото: Belarus' Defense Ministry via AP

Польша отправила на границу с Белоруссией тысячу дополнительных военных. Об этом сообщает Минобороны страны.

"Министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции "Безопасное Подлясье", – цитирует ведомство РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что причиной для этого стала "динамичная ситуация" на границе двух республик, а также ранее направленный запрос коменданта Пограничной службы Польши Томаша Прага. Сейчас на границе уже размещены две тысячи военных.

Ранее МИД Польши вызвал белорусского посла и выразил ему протест из-за якобы пересечения Минском воздушного пространства Варшавы двумя вертолетами. Польская сторона заявила, что рассматривает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе.

Позже Белоруссия предоставила Польше данные об отсутствии нарушения границы вертолетами. В качестве доказательств были представлены данные объективного контроля траектории полетов вертолетов.

