Песков прокомментировал обвинения Польши в адрес Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за вертолетов и группы "Вагнер". Он заявил, что Польша склонна провоцировать и нагнетать ситуацию.

По словам представителя Кремля, бойцы "Вагнера" находятся в Белоруссии в рамках договоренностей. Он также назвал страну суверенным государством и отметил, что границы являются территорией Белоруссии.

"Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован. Поэтому там много странностей. В целом сами поляки – они склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности", – добавил Песков.

Ранее МИД Польши вызвал поверенного в делах посольства Белоруссии по причине якобы нарушения госграницы двумя белорусскими вертолетами. Варшава рассматривает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе, заявили в МИД.

Позже Белоруссия предоставила Польше данные об отсутствии нарушения границы вертолетами. В качестве доказательств были представлены данные объективного контроля траектории полетов вертолетов.

В белорусском МИД призвали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства".

Руководство Польши заявило, что недовольно вызовом посла страны в МИД Украины