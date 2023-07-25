В Генштабе Белоруссии призвали не называть тренировки военных с ЧВК "Вагнер" обучением

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Совместные тренировки белорусских военных и бойцов ЧВК "Вагнер" направлены не на обучение первых, а на обмен опытом. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил республики Андрей Богодель.

"Прибытие ЧВК "Вагнер" в Беларусь усиливает наши внутренний и внешний векторы. Но говорить, что наши Вооруженные силы проходят совместную подготовку с "Вагнером", не совсем правильно", – цитирует его БелТА.

Военнослужащий обратил внимание, что ЧВК "Вагнер" – единственная частная компания, участвовавшая в крупном вооруженном конфликте. Сейчас, по его словам, организация выходит на международный уровень.

Богодель назвал обучение сложным и многогранным процессом. На фоне этого он призвал не характеризовать тренировки военных подобным образом.

Об обучении белорусских военных бойцами ЧВК "Вагнер" ранее заявил замкомандующего внутренними войсками МВД страны Сергей Гребенников. По его словам, бойцы осуществляли мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки. В частности, военных обучали пользоваться беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и снайперскими винтовками.



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