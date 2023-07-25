12:24Общество
Матвиенко не увидела необходимости в отдельном законе о ЧВК
Фото: kremlin.ru
Совфед в настоящее время не занимается разработкой проекта о частных военных компаниях (ЧВК) в РФ, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, отдельно утверждать такой закон нет необходимости.
"В Совете Федерации мы такой законопроект не разрабатываем. Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать, но пока я такой необходимости не вижу", – цитирует ее ТАСС.
Матвиенко заявила, что не стоит выпускать законы под отдельные компании, в том числе ЧВК.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти рассмотрят вопрос о юридическом статусе частных военных компаний.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что вопрос легализации частных военных компаний в России является непростым.
Кроме того, на вопрос о том, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, российский президент ответил, что юридически такой компании не существует. По его словам, в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и соответствующего юридического лица тоже нет.
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