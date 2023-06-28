Песков заявил, что РФ не имела отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

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Та работа, которой занималась ЧВК "Вагнер" на территории Африки, является частным бизнесом, не имеющим никакого отношения к российскому государству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения", – сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, готова ли Россия оказать финансовую помощь ЧВК или любую другую поддержку на фоне американских санкций.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США внесло одно физическое и четыре юридических лица в санкционный список, которые якобы связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Согласно документу, под ряд санкционных ограничений попали: гражданин России Андрей Иванов, компания ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources и Diamville Sau, базирующиеся в Центрально-Африканской Республике, Industrial Resources General Trading в Объединенных Арабских Эмиратах.

В январе 2023 года США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Минфин США объяснил, что это связано с тем, что военная компания занималась преступной деятельностью в ЦАР, Мали и на Украине.



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