Столтенберг заявил, что НАТО хочет следить за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

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НАТО планирует следить за перемещениями ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, чтобы обеспечить безопасность государств-членов Альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформального ужина в Гааге.

"Что касается последствий переезда [Евгения] Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией", – приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг также подчеркнул, что присутствовавшие на мероприятии главы государств и правительств ряда стран НАТО подтвердили, что усиление блока на восточном фланге Альянса в последние годы было правильным решением.

По итогам встречи генсек НАТО также отметил, что Альянс не должен недооценивать Россию после событий минувших выходных. Столтенберг считает, что сейчас НАТО следует оказать максимальную помощь украинскому государству.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в его стране. Он сообщил, что ЧВК остается в стране за их собственный счет.



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