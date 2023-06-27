НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных – Столтенберг

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НАТО не должна недооценивать Россию после событий в минувшие выходные, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с лидерами ряда государств-членов альянса в Гааге.

"Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <...>. Однако мы не должны недооценивать Россию", – передает ТАСС слова Столтенберга.

По словам генсекретаря, НАТО следует оказать максимальную помощь украинскому государству. Он сказал, что Вооруженные силы Украины продвигаются вперед. Чем больше украинские войска займут территорий, тем сильнее будет позиция Киева на следующих переговорах, считает Столтенберг.

24 июня пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала несколько аудиозаписей, в которых Пригожин раскритиковал российское военное руководство. Там же он сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали по тыловым лагерям ЧВК. На этом фоне он заявил о начале "марша справедливости", колонны бойцов частной военной компании двинулись на Москву. Попутно группа захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа.

В министерстве обороны РФ назвали информацию об ударе ложной, а в отношении основателя ЧВК "Вагнер" ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже было принято решение о переговорах, которые провел лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он выступил с инициативой принять участие в них, так как лично знает основателя ЧВК около 20 лет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Позже Путин сообщил, что компания "Конкорд", собственником которой является Пригожин, через военторг за год заработала от государства 80 миллиардов рублей. Кроме того, рассказал президент, деятельность самой ЧВК полностью оплачивалась за счет госбюджета.