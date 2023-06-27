Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством

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Владимир Путин на встрече с военнослужащими сообщил, что ЧВК "Вагнер" полностью содержалась за счет государства – из бюджета министерства обороны.

Так, с мая 2022 года по май 2023 года власти предоставили группе 82,262 миллиарда рублей, заявил он. Из них денежное содержание – 70,384 миллиарда рублей, стимулирующие выплаты – 15,877 миллиарда рублей, страховые выплаты – 110,179 миллиарда рублей.

Собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин, продолжил Путин, через военторг за год заработал от государства 80 миллиардов рублей. Он поставлял продукты питания и оказывал услуги по продовольствию в армии, рассказал президент.

По словам российского лидера, бойцы группы пользовались уважением в стране, они проявляли героизм и самопожертвование.

"Что касается вот этой группы "Вагнер", вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм", – заявил президент.

Комментируя ситуацию вокруг руководства компании "Конкорд", Путин выразил надежду, что "никто ничего не украл или украл поменьше" в ходе поставок питания в армию. Однако, отметил президент, власти будут разбираться с этой проблемой.

24 июня пресс-служба Евгения Пригожина представила ряд аудиозаписей, в которых он обвинил ВС РФ в атаке по тыловым лагерям ЧВК. В итоге он заявил о решении начать "марш справедливости" и пойти на Москву. Попутно группа захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа.

В Минобороны России назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже было принято решение о переговорах, которые провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сам выступил с инициативой принять участие в них, так как лично знает основателя ЧВК около 20 лет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.



Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам