В Турции заявили, что Россия добьется успеха в операции против НАТО

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Российский народ сможет преодолеть предательство и добиться успеха в операции против НАТО, заявил зампредседателя турецкой партии Родина Утку Рейхан, его цитирует РИА Новости.

"РФ и российский народ преодолеют это предательство и добьются успеха в операции по отражению НАТО под руководством Владимира Путина", – отметил Рейхан в Twitter.

Он также добавил, что в настоящее время быть солидарным с российским государством, без колебаний оказавшим поддержку Турции во время попытки военного переворота 15 июля 2016 года, – долг верности и патриотический долг.

Партия Родина – движение левого толка, стоящее на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, учрежденной в 1919 году.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад ведет войну против России. Министр обороны добавил, что судьба и геополитическое будущее России решаются в данный момент. При этом Вооруженные силы (ВС) РФ предпринимают все для обеспечения суверенитета и безопасности страны.

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