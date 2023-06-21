Шойгу заявил, что коллективный Запад ведет войну против России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Западные страны ведут войну против РФ посредством введения санкций против страны, разжиганием военных конфликтов и предоставлением Киеву помощи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. <...> Провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", – заявил он во время встречи с выпускниками военных вузов.

Министр обороны добавил, что судьба и геополитическое будущее России решаются в данный момент. При этом Вооруженные силы (ВС) РФ предпринимают все для обеспечения суверенитета и безопасности страны.

"Руководство страны может быть уверено, что наши вооруженные силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", – подчеркнул Шойгу.

Также министр обороны поздравил выпускников с окончанием академии, а лейтенантов – с присвоением первого офицерского звания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция началась с обеспечения безопасности Донбасса, а в данный момент она переросла в войну с коллективным Западом.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что вмешательство стран НАТО в конфликт делает ситуацию более сложной и непредсказуемой, но не повлияет на общий исход событий. Он заявил, что Россия продолжит СВО и добьется поставленных целей.



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