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Спецоперация России началась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас фактически стала войной с коллективным Западом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT.

"Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", – заявил он.

Песков подчеркнул, что вмешательство стран НАТО в конфликт делает ситуацию более сложной и непредсказуемой, но не повлияет на общий исход событий. Он заявил, что Россия продолжит спецоперацию и добьется поставленных целей.

Представитель Кремля напомнил, что Россия не начинала конфликт, а пытается закончить войну, которую киевский режим развязал с 2014 года.

Он также отметил, что Украина лишилась своего суверенитета. По его словам, у Киева нет "ни воли, ни желания, ни возможности" заявлять суверенную позицию, так как Украине диктуют из Вашингтона.

Ранее Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически выполнена. Он отметил, что Киев все меньше использует собственное оружие и полагается на поставки из стран Запада.

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