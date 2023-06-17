Песков заявил о необходимости срочных переговоров по ситуации в вооружении

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Ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая, нужны срочные переговоры. Об этом в интервью газете "Известия" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом сейчас ситуация, наверное, в области контроля над вооружениями и стратбезопасностью скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах", – сказал Песков.

Он добавил, что ситуация по контролю ядерных вооружений должна обсуждаться со всеми обладателями такого оружия, включая Великобританию и Францию.

Ранее сообщалось, что американская сторона прекратила обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений в рамках ДСНВ. Тем не менее в Белом доме выразили готовность работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года.

В МИД РФ в ответ заявили, что Москва также не станет публиковать информацию о своих СНВ вслед за США.

До этого Владимир Путин подписал указ о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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