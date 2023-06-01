Страны БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями

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Главы МИД стран БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный по итогам встречи министров в Кейптауне.

"Министры призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и использование химического оружия", – указано в заявлении.

Кроме того, главы МИД стран БРИКС призвали разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Встреча глав МИД БРИКС проходит 1–2 июня в Кейптауне. Накануне туда прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее в Госдепартаменте США объявили о прекращении обмена данными с РФ по дислокации своих вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В ведомстве подчеркнули пропорциональный и обратимый характер решения. Американские власти заявили, что такие меры допускаются международным правом в случае необходимости побудить сторону договора к исполнению обязательств.

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