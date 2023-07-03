В Кремле не стали комментировать информацию о финансировании ЧВК "Вагнер" из бюджета РФ

Фото: ТАСС/Виталий Корнеев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова Владимира Путина который заявлял, что ЧВК "Вагнер" получала финансирование из бюджета России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он не стал отвечать на вопрос о финансировании ЧВК "Вагнер" государством в предыдущие годы, когда де-юре понятия "частная военная компания" в законодательстве не было.

У Пескова также спросили, может ли он подтвердить информацию от телеведущего Дмитрия Киселева, который отмечал, что ЧВК "Вагнер" получили из бюджета страны 1,7 триллиона рублей.

"Оставлю без комментария. Нужно обращаться к Киселеву", – заключил Песков.

Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщал, что получил данные о финансировании ЧВК от своих источников, которые он не будет раскрывать.

В эфире, который транслировался в воскресенье, 2 июля, телеведущий отмечал, что основатель ЧВК Евгений Пригожин заключил контракт с государством, в рамках которого получил более 858 миллиардов рублей, а его холдинг "Конкорд" оказал услуги на сумму в 845 миллиардов рублей.

"У меня есть свои источники информации", – передает слова Киселева РИА Новости.

Ранее Путин заявлял, что ЧВК "Вагнер" полностью содержалась за счет государства – из бюджета министерства обороны. Так, с мая 2022 года по май 2023 года власти РФ предоставили группе 82,262 миллиарда рублей, сказал он. Из них денежное содержание – 70,384 миллиарда рублей, стимулирующие выплаты – 15,877 миллиарда рублей, страховые выплаты – 110,179 миллиарда рублей.

24 июня пресс-служба Евгения Пригожина представила ряд аудиозаписей, в которых он обвинил Вооруженные силы РФ в атаке по тыловым лагерям группы "Вагнер". Он заявил, что направляется вместе с военными из ЧВК на Москву, им удалось захватить штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

В Минобороны РФ информацию об ударе назвали недостоверной, в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры. Он сам выступил с инициативой принять участие в них, так как лично знает основателя ЧВК около 20 лет. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. 27 июня стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.



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