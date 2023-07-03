В Кремле отметили должную работу спецслужб и госорганов РФ при попытке мятежа ЧВК "Вагнер"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил должную работу спецслужб и госорганов страны во время попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

"Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом", – сказал Песков.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе Владимир Путин лично отметил высокий уровень консолидации Вооруженных сил (ВС) РФ и спецслужб. Президент также поблагодарил за сплоченность россиян.

Помимо этого, добавил Песков, российский лидер выразил благодарность подразделениям, обеспечивавшим порядок в стране 24 июня.

Сам президент до этого также сообщал, что не сомневался в поддержке россиян в связи с событиями в стране 24 июня. По его словам, он был уверен в реакции жителей всех регионов России.

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны военной техники на Москву. Это произошло после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат. При этом в Минобороны России опровергли данную информацию.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко после беседы с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



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