В Грузии заявили о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа

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Некоторые представители грузинской оппозиции планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он также отметил, что оппозиция Грузии посвящала стихи и лозунги главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, поддерживала его. По мнению политика, реакцией на события в России она показала, что "использует любой повод для открытия в Грузии второго фронта".

Оппозиция не скрывала, продолжил он, что если бы имела соответствующие возможности, то "использовала бы первый же шанс, чтобы войти на танках в Абхазию и Цхинвали". При этом Кобахидзе заявил, что если "второй фронт" был бы открыт в Грузии, то воевать пришлось бы и с осетинами, и с абхазами.

"Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями", – написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Кобахидзе сказал, что принципиальной позицией правящей партии Грузии является уверенность в том, что "территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена мирным путем", так как необходимо не только восстановить территории страны, но и доверие абхазов и осетин.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны военной техники на Москву. Это произошло после того, как основатель ЧВК Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат. При этом в Минобороны России опровергли данную информацию.

Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

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