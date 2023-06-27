Путин обратится в Кремле к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Во вторник, 27 июня, Владимир Путин обратится в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с некоторыми военнослужащими Минобороны президент встретится отдельно. Как отметил Песков, это будут достаточно важные мероприятия.

Силовики и военные уже собрались у Грановитой палаты в ожидании выступления Путина.

Также представитель Кремля сообщил, что вечером глава государства пообщается с руководством российских СМИ. Она пройдет в закрытом режиме. По словам Пескова, этот формат общения отработанный, аналогичная встреча уже была около месяца назад.

"Но тогда был плотный график у президента, который, к сожалению, не позволил необходимое время уделить этой встрече. Осталось еще много вопросов у руководителей СМИ. Сегодня этот разговор продолжится", – пояснил он.

Действия ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, стали причиной напряженности в России. Основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих бойцов на Москву. Во время продвижения по РФ ЧВК захватили в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

В Минобороны России назвали информацию об ударе не соответствующей действительности, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам