20:38Политика
В МИД Белоруссии подтвердили получение ноты посольства Польши об инциденте на границе
Фото: телеграм-канал "RT на русском"
Министерство иностранных дел Белоруссии получило ноту посольства Польши по инциденту с якобы нарушением границы белорусскими вертолетами, неопровержимых доказательств предоставлено не было. Об этом сообщило министерство, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости.
"Подтверждаем получение ноты посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства этой страны. <...> Переданная нота не содержит "неопровержимых" доказательств. Данные объективного контроля польская сторона не предоставила", – говорится в уведомлении.
В то же время, как указали в МИД, заявления белорусской стороны по данной теме опирались исключительно на данные объектного контроля.
Кроме того, в белорусском министерстве отметили предупреждение Польши о планах провести полеты боевых вертолетов на приграничной территории, что также подтверждает отсутствие намерений Минска нарушить воздушное пространство.
Внешнеполитическое ведомство Белоруссии призвало Польшу не нагнетать обстановку и вернуться к формату полноценного диалога по линии военных двух стран.
Ранее в МИД Польши вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии по причине якобы нарушения госграницы двумя белорусскими вертолетами. Варшава заявила, что рассматривает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе.
Позже Белоруссия предоставила данные объективного контроля траектории полетов вертолетов, которые подтверждает, что страна не нарушала воздушное пространство Польши.
Руководство Польши заявило, что недовольно вызовом посла страны в МИД Украины
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