Польша пригрозила Белоруссии применить боевую авиацию на границе

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Боевые вертолеты Польши были переброшены на польско-белорусскую границу, их пилоты готовы открыть огонь. Об этом заявил начальник генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком, сообщает РИА Новости.

"На случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою", – сказал Соколовский.

Как отметил польский генерал, пилоты вертолетов участвовали в боевых действиях в Афганистане и имеют боевой опыт.

Блащак уточнил, что границу с Белоруссией перебросили вертолеты двух бригад. Среди них – экипажи 25-й бригады воздушной кавалерии и первой воздушной бригады сухопутных войск.

Ранее МИД Польши вызвал поверенного в делах посольства Белоруссии по причине якобы нарушения госграницы двумя белорусскими вертолетами. Варшава рассматривает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе, заявили в МИД.

Позже Белоруссия предоставила Польше данные об отсутствии нарушения границы вертолетами. В качестве доказательств были представлены данные объективного контроля траектории полетов вертолетов.

В белорусском МИД призвали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства".

Руководство Польши заявило, что недовольно вызовом посла страны в МИД Украины