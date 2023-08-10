В МИД РФ заявили, что Польша начала новый виток военных приготовлений

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Польша начала новый виток военных приготовлений, используя для этого надуманные предлоги. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Размещение в братской нам республике сил ЧВК "Вагнер" – это не более чем очередной искусственный предлог для Варшавы к новому витку военных приготовлений", – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что планы Польши по "укреплению" границы с Белоруссией являются угрозой для безопасности Союзного государства. По словам Галузина, подобные решения нельзя рассматривать в отрыве от многолетней политики НАТО о наращивании военного потенциала по периметру западных границ Союзного государства.

Замглавы МИД РФ заявил, что пропаганда Польши и раньше использовала любые поводы для того, чтобы прикрыть собственные милитаристские планы, в том числе – плановые совместные российско-белорусские учения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Варшава хочет сформировать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Запада Украины. По его словам, это соединение должно якобы обеспечивать безопасность западной части Украины, однако, по сути, оно нужно для последующей оккупации территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что тема притязаний на территорию Западной Украины становится в Польше мейнстримом. По ее словам, в стране начинают постепенно распространять литературу, марки и монеты с ностальгирующими воспоминаниями с территориями Западной Украины в составе Польши.

Шойгу заявил о намерении Польши создать армию для оккупации Западной Украины