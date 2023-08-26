РФ рассчитывает, что Япония даст взять пробы в районе сброса воды с "Фукусимы"

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Россия рассчитывает на получение проб воды от Японии с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации.

"В связи с запущенным японской стороной процессом сброса в океан воды с атомной электростанции "Фукусима-1" хотим подчеркнуть, что Российская Федерация внимательно отслеживает, как развивается ситуация", – приводит его слова ТАСС.

Чумаков подчеркнул, что Москва рассчитывает на полную открытость со стороны Токио относительно влияния сброса воды с АЭС. По его словам, РФ ожидает, что Япония предоставит всем заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также допустит их специалистов для взятия проб в районе сброса.

Ранее сообщалось, что японские специалисты начали сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

В Японии заявили, что подготовленная для сброса вода в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите. Каждая тонна воды разбавляется 1,2 тысячи тонн чистой морской воды. В течение первого этапа за 17 дней предполагается сбросить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды.

Новости мира: Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1"