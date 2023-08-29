В Южной Корее сообщили о безопасном радиационном фоне морской воды

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Радиационный фон морской воды в Южной Корее находится на безопасном уровне, несмотря на сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима", который совершила Япония. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство океанов и рыболовства Кореи.

По словам замминистра Пак Сун Хуна, концентрацию цезия и трития в воде зафиксировали на уровне ниже нормы.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1". Первый этап будет идти в течение 17 дней, сам процесс сброса воды займет 30 лет.

Для этого был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр. Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Позже японские власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.

В частности, Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции и морепродуктов из Японии.

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"