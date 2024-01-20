Фарерские острова взяли курс на дискриминацию российских рыбаков – посол РФ

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Фарерские острова, входящие в состав Дании, в последнее время взяли курс на дискриминацию российских предприятий, введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла России в Копенгагене Владимира Барбина.

Дипломат отметил, что Росрыболовство в ответ на это предложило ввести запрет на ввоз морепродуктов с островов. По словам Барбина, данные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года.

Тем не менее перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, в том числе в торговле рыбной продукцией, заметно ухудшились, указал посол.

"Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения", – подчеркнул Барбин.

При этом российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не станет жертвовать интересами рыбаков из России, добавил дипломат.

По соглашению между РФ и Фарерскими островами, Москва предоставляет этому региону квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь, Россия получает аналогичную возможность в фарерских водах и право перегрузить улов в местных портах.

Ранее правительство РФ утвердило законопроект о прекращении действия соглашения о рыболовстве, которое было подписано с Великобританией.

Согласно этому документу, Великобритания могла заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, острова Колгуев, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин.

В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России. Также отмечается, что РФ готова сделать такой шаг после того, как в марте прошлого года британские власти исключили Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.