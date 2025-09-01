Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: дожди в Таиланде вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения

Новости мира: дожди в Таиланде вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения

Пассажиры рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту из-за духоты

В Анапе завершился сбор мазута со дна моря

В Москве водитель Lexus врезался в столб

Новости регионов: машина перевернулась после ДТП в Татарстане

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в районе улицы Атласова

Для тушения пожара в подмосковной Балашихе привлекли авиацию

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе

Пожар в Балашихе локализовали на площади 4 тыс "квадратов"

На Таиланд обрушились ливни после прохождения тропического шторма "Нонгфа". Дожди вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения. В результате затопило храмы, школы и сельскохозяйственные угодья. В эпицентре стихии оказались 14 деревень. Всего подтопило более 200 домов, пострадали 5 тысяч человек.

Наводнение затронуло и большую часть Аргентины. Причиной стал шторм "Санта-Роза". Скорость ветра достигала 70 километров в час, а в некоторых городах выпал град. Также из-за сильного дождя в одном из муниципалитетов сошел с трассы междугородний автобус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика