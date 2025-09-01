Новости мира: дожди в Таиланде вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения

На Таиланд обрушились ливни после прохождения тропического шторма "Нонгфа". Дожди вызвали сильнейшие за 10 лет наводнения. В результате затопило храмы, школы и сельскохозяйственные угодья. В эпицентре стихии оказались 14 деревень. Всего подтопило более 200 домов, пострадали 5 тысяч человек.

Наводнение затронуло и большую часть Аргентины. Причиной стал шторм "Санта-Роза". Скорость ветра достигала 70 километров в час, а в некоторых городах выпал град. Также из-за сильного дождя в одном из муниципалитетов сошел с трассы междугородний автобус.

