Новости мира: десятки человек погибли в Индии из-за наводнения

В Индии сильные ливни превратили местную реку Рави в неуправляемую воронку. Вода бурными потоками прорывалась через дамбу и затягивала туда бревна. Опоры едва выдерживают такой напор. Жители сообщают, что вода уничтожила урожай, размыла дороги и мосты, затопила целые деревни. Стихия крошит асфальт, а ущерб только предстоит оценить.

В ряде регионов на юге Европы бушует непогода. Порывы ветра превышают 150 киллометров в час. Во французской Корсике из-за шторма даже самолет едва не перевернулся. Чудом никто не пострадал. На острове объявили оранжевый уровень опасности, аэропорты временно закрыли, рейсы отменили.

