Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

30 августа, 13:30

Происшествия

Новости мира: десятки человек погибли в Индии из-за наводнения

Новости регионов: рынок загорелся в Волгограде

Товары загорелись на складе магазина на проспекте Мира в Москве

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва напала на бортпроводниц

Новости регионов: степной пожар ликвидировали в районе Ириклинского водохранилища

Новости мира: массовые протесты прошли в Индонезии

Грузовик перевернулся на 76-м километре МКАД

Жители подмосковного Щелкова страдают от агрессивных собак

Массовая авария произошла в районе Бирюлево Западное

"Московский патруль": на Новорижском шоссе неизвестные закидывали грузовики булыжниками

В Индии сильные ливни превратили местную реку Рави в неуправляемую воронку. Вода бурными потоками прорывалась через дамбу и затягивала туда бревна. Опоры едва выдерживают такой напор. Жители сообщают, что вода уничтожила урожай, размыла дороги и мосты, затопила целые деревни. Стихия крошит асфальт, а ущерб только предстоит оценить.

В ряде регионов на юге Европы бушует непогода. Порывы ветра превышают 150 киллометров в час. Во французской Корсике из-за шторма даже самолет едва не перевернулся. Чудом никто не пострадал. На острове объявили оранжевый уровень опасности, аэропорты временно закрыли, рейсы отменили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаЮлия Неклесова

