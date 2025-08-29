Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

29 августа, 14:15

Происшествия

Несколько пассажиров рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту

Несколько пассажиров рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту. Самолет более двух часов не мог вылететь из аэропорта. Кондиционеры в салоне не работали. Около 500 туристов находились взаперти при жаре более 30 градусов.

Бортпроводники открыли двери только после того, как людям стало плохо. Позже они опустили трап, и пассажиры смогли выйти на улицу подышать воздухом. К пострадавшим приехала скорая. После этого туристов снова запустили в самолет и сказали, что борт готов к вылету. Однако в салоне началась драка и его пришлось отложить.

В связи со случившимся экипаж вызвал полицию. Силовики забрали дебоширов и их багаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятранспортвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

