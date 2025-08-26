Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму. Огонь распространился на 12 гектаров. Возгорание пытаются потушить с помощью вертолетов Ми-8, авиация сбросила уже более 100 тонн воды. К ликвидации пламени привлекли 160 сотрудников.

Икра нерки и горбуши подешевела в России. Аналитики связывают это с успешным ходом красной путины на Дальнем Востоке. Также увеличились объемы добычи лососевых и снизились оптовые цены на рыбу, что может способствовать дальнейшему уменьшению стоимости икры в магазинах.

В Санки-Петербурге женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перепутала машину и разбила молотком чужой автомобиль,

Она хотела отомстить бывшему мужу, поэтому проколола шины, поцарапала ножом дверное стекло, нанесла десяток ударов молотком по лобовому. Хозяин автомобиля узнал о случившемся через несколько часов, когда вернулся с работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

