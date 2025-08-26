Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 18:15

Происшествия

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

СК организовал проверку после инцидента с российской альпинисткой Наговициной

Прокуратура Стамбула отсмотрит записи с заплыва на Босфоре, где пропал пловец Свечников

Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

Двое иранских альпинистов погибли при спуске с пика Победы

Сломанные лифты 27-этажки в Москве не смогли починить из-за долгов управляющей компании

Автомобиль перевернулся на Котельнической набережной

Яхта застряла под эстакадой на Дмитровском шоссе

Водолазы подключились к поиску пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Находящийся рядом с горой в Киргизии мужчина согласился поднять коптер к Наговициной

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму. Огонь распространился на 12 гектаров. Возгорание пытаются потушить с помощью вертолетов Ми-8, авиация сбросила уже более 100 тонн воды. К ликвидации пламени привлекли 160 сотрудников.

Икра нерки и горбуши подешевела в России. Аналитики связывают это с успешным ходом красной путины на Дальнем Востоке. Также увеличились объемы добычи лососевых и снизились оптовые цены на рыбу, что может способствовать дальнейшему уменьшению стоимости икры в магазинах.

В Санки-Петербурге женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перепутала машину и разбила молотком чужой автомобиль,

Она хотела отомстить бывшему мужу, поэтому проколола шины, поцарапала ножом дверное стекло, нанесла десяток ударов молотком по лобовому. Хозяин автомобиля узнал о случившемся через несколько часов, когда вернулся с работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыэкономикавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика