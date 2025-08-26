Форма поиска по сайту

26 августа, 13:15

Происшествия

Сын альпинистки Наговициной рассказал о возобновлении ее поисков в горах Киргизии

Сын альпинистки Наговициной рассказал о возобновлении ее поисков в горах Киргизии

Погодное окно в Киргизии для поисковой операции альпинистки Натальи Наговициной будет открыто в ближайшее время и продлится около двух суток, рассказал сын женщины Михаил Наговицин.

Эвакуация Наговициной до отметки, на которую могут подниматься вертолеты, займет до пяти дней.

Альпинистка потеряла способность передвигаться из-за перелома ноги. Она находится на высоте около 7 200 метров с 12 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

