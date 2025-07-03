03 июля, 18:15Транспорт
Более 400 туристов застряли в Домодедово после возврата рейса на Пхукет
Более 400 туристов оказались в затяжном ожидании вылета на Пхукет. Борт, направлявшийся в Таиланд, экстренно вернули в аэропорт Домодедово спустя 1,5 часа после начала полета. Как рассказали пассажиры, в самолете треснуло одно из стекол.
Туристов разместили в гостиницах, однако затем рейс несколько раз переносили: сначала на утро, затем на вечер. Сейчас пассажиры вновь находятся в Домодедово, уже прошли регистрацию и ждут вылета.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.