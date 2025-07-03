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03 июля, 18:15

Транспорт

Более 400 туристов застряли в Домодедово после возврата рейса на Пхукет

Более 400 туристов застряли в Домодедово после возврата рейса на Пхукет

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Более 400 туристов оказались в затяжном ожидании вылета на Пхукет. Борт, направлявшийся в Таиланд, экстренно вернули в аэропорт Домодедово спустя 1,5 часа после начала полета. Как рассказали пассажиры, в самолете треснуло одно из стекол.

Туристов разместили в гостиницах, однако затем рейс несколько раз переносили: сначала на утро, затем на вечер. Сейчас пассажиры вновь находятся в Домодедово, уже прошли регистрацию и ждут вылета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспорттуризмвидеоЕкатерина Фоменко

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