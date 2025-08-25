Форма поиска по сайту

25 августа, 19:30

Происшествия

Новости регионов: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 6,5 га

Новости регионов: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 6,5 га

Организаторы заплыва через Босфор прокомментировали исчезновение москвича в проливе

Спасатели проверят 30 км Босфора, где пропал москвич во время заплыва

Движение через Живописный мост затруднено из-за ДТП

Власти Стамбула начали расследование после исчезновения москвича на заплыве через Босфор

Пассажирка летевшего из Новосибирска самолета напала на бортпроводниц

Морская полиция проверяет Босфор после исчезновения москвича во время заплыва

Спасатели после двух дней поисков нашли пропавших туристов на Курилах

Береговая охрана Стамбула начала поиски пловца Свечникова

Новости регионов: ливень и град накрыли Санкт-Петербург

Площадь пожара в Новороссийском лесничестве возросла до 6,5 гектара. Там горит сухая трава. Рядом располагается село Варваровка. Однако угрозы распространения огня на жилые дома нет. На месте работают около 100 человек. Также к ликвидации пожара подключали вертолет. При необходимости будут привлечены дополнительные силы.

Град, мокрый снег и сильный дождь фиксировались в нескольких районах Санкт-Петербурга в понедельник, 25 августа. Жители города активно делились в соцсетях кадрами укрытых снежным покровом улиц города. В некоторых местах образовались подтопления. Местных граждан и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в последующие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

