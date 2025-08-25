Новости регионов: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 6,5 га

Площадь пожара в Новороссийском лесничестве возросла до 6,5 гектара. Там горит сухая трава. Рядом располагается село Варваровка. Однако угрозы распространения огня на жилые дома нет. На месте работают около 100 человек. Также к ликвидации пожара подключали вертолет. При необходимости будут привлечены дополнительные силы.

Град, мокрый снег и сильный дождь фиксировались в нескольких районах Санкт-Петербурга в понедельник, 25 августа. Жители города активно делились в соцсетях кадрами укрытых снежным покровом улиц города. В некоторых местах образовались подтопления. Местных граждан и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в последующие дни.

