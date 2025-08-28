Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 07:15

Происшествия

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

В американском городе Нэшвилл двое детей в возрасте 8 и 10 лет погибли в результате стрельбы в католической школе. 23-летний Робин Вестман, идентифицирующий себя как трансгендер (ЛГБТ движение признано экстремистским и запрещено в РФ), открыл огонь и также ранил 17 человек. На оружии были надписи, связанные с антисемитизмом и призывом к убийству президента США Дональда Трампа. Нападавший погиб. В стране объявлен траур, ФБР ведет расследование.

В секторе Газа прогремели взрывы. При этом инциденты произошли на фоне осуждения удара Израиля по больнице, в результате которого погибли журналисты. Число жертв нападения увеличилось до 22 человек, а израильские военные не комментировали ситуацию. Параллельно с этим Израиль требует от ООН отозвать доклад "о голоде в Газе", называя его недостоверным.

Мощный циклон "Каджики" добрался до Таиланда. Он принес с собой проливные дожди, которые вызвали разрушительные наводнения и сходы селей. Особенно пострадали север и северо-восток страны, где вода затопила дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. Потоки уносили строения и автомобили. Сообщается об одном погибшем и одном пропавшем без вести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитикапогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

