Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 23:00

Происшествия

Египетская авиакомпания сняла с рейса беременную россиянку

Египетская авиакомпания сняла с рейса беременную россиянку

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

"Московский патруль": помощников телефонных мошенников задержали в столице

"Московский патруль": в столице выявили магазин со школьной одеждой без маркировки

"Московский патруль": напавшему на полицейских в столице может грозить пожизненный срок

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Полиция в Стамбуле проверит, выходил ли пловец Свечников на берег до финиша

Эксперты заявили, что спасение альпинистки Наговициной в горах Киргизии невозможно

Почти 120 жилых домов остались без горячей воды после прорыва теплотрассы в Химках

Военно-морские флоты России и Китая впервые провели совместное патрулирование

Египетская авиакомпания сняла с рейса в Хургаду беременную пассажирку из Санкт-Петербурга. По словам девушки, она уже заняла место в самолете, когда у нее уточнили срок беременности и потребовали справку от акушера-гинеколога, которую российские врачи часто считают формальностью.

Где граница между заботой о безопасности и необоснованными требованиями? Кто должен отвечать за несовпадение правил?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАнастасия ТарееваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика