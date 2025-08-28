Египетская авиакомпания сняла с рейса беременную россиянку

Египетская авиакомпания сняла с рейса в Хургаду беременную пассажирку из Санкт-Петербурга. По словам девушки, она уже заняла место в самолете, когда у нее уточнили срок беременности и потребовали справку от акушера-гинеколога, которую российские врачи часто считают формальностью.

Где граница между заботой о безопасности и необоснованными требованиями? Кто должен отвечать за несовпадение правил?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

