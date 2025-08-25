Спасатели после двух дней поисков нашли пропавших туристов на Курилах

Группу из 10 человек, пропавших во время восхождения на вулкан Баранского на Курилах, нашли живыми. Туристы заблудились из-за сильного тумана и дождей, а связь с ними прервалась после спуска с горы.

По данным синоптиков, в регионе стояла пасмурная погода, видимость падала до десятков метров, а ветер усиливался до 14 метров в секунду. Руководитель группы – опытный гид, но, по информации СМИ, впервые вел восхождение на этот вулкан.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Группа отправилась в поход без официальной регистрации, не предупредив МЧС.

