Новости регионов: степной пожар ликвидировали в районе Ириклинского водохранилища

В районе Ириклинского водохранилища ликвидировали крупный степной пожар. В течение нескольких часов пламя полыхало на площади 600 гектаров. Огонь быстро распространялся и дошел до ближайшей трассы. Водители жаловались на сильный жар и отсутствие видимости из-за дыма. Сейчас очаг возгорания ликвидирован. Причины пожара выясняются, информации о пострадавших не поступало.

Густой туман накрыл Новосибирск. Видимость на дорогах сильно упала, она не превышает 100 метров. Автомобилистам и пешеходам советуют быть внимательнее. Туман не рассеивается, а наоборот становится гуще. Жильцы многоэтажек сообщают, что им не видно даже соседние дома.

