Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

30 августа, 09:30

Происшествия

Новости регионов: степной пожар ликвидировали в районе Ириклинского водохранилища

Новости мира: массовые протесты прошли в Индонезии

Грузовик перевернулся на 76-м километре МКАД

Жители подмосковного Щелкова страдают от агрессивных собак

Массовая авария произошла в районе Бирюлево Западное

"Московский патруль": на Новорижском шоссе неизвестные закидывали грузовики булыжниками

"Московский патруль": в баре на Русаковской улице произошло нападение с ножом

"Московский патруль": суд Москвы избрал меру пресечения экс-директору Театра сатиры

"Московский патруль": задержаны мошенники, открывшие call-центр на Пресненской набережной

Новости регионов: взрыв произошел на автозаправке в дагестанском селе

В районе Ириклинского водохранилища ликвидировали крупный степной пожар. В течение нескольких часов пламя полыхало на площади 600 гектаров. Огонь быстро распространялся и дошел до ближайшей трассы. Водители жаловались на сильный жар и отсутствие видимости из-за дыма. Сейчас очаг возгорания ликвидирован. Причины пожара выясняются, информации о пострадавших не поступало.

Густой туман накрыл Новосибирск. Видимость на дорогах сильно упала, она не превышает 100 метров. Автомобилистам и пешеходам советуют быть внимательнее. Туман не рассеивается, а наоборот становится гуще. Жильцы многоэтажек сообщают, что им не видно даже соседние дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

