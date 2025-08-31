Форма поиска по сайту

31 августа, 13:15

Происшествия

Новости мира: поезд сошел с рельсов в Египте

В Египте с рельсов сошел поезд. В результате ЧП погибли 2 человека, еще 54 получения ранения. Во всех медицинских учреждениях региона был введен режим чрезвычайной ситуации для оказания помощи пострадавшим.

СМИ назвали причину резкого ухудшения отношений между индийский премьером Нарендрой Моди и американским президентом Дональдом Трампом. Поводом стал их июньский телефонный разговор, во время которого глава Белого дома дал "недвусмысленный намек", что Индии следует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Моди ответил на эту инициативу недовольством.

130 миллионов человек в пакистанской провинции Пенджаб оказались на грани катастрофы. Над регионом нависла угроза беспрецедентного наводнения. Виной тому оказались проливные дожди, а также решение Индии сбросить воду из плотин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

